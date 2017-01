La Fiera del Cioccolato Artigianale a Firenze

Da venerdì 10 a domenica 19 febbraio la 13° edizione della kermesse in piazza Ss. Annunziata

Assaggi di ogni tipo, ma anche momenti culturali, occasioni di approfondimento e la più lunga tavoletta di cioccolata mai realizzata a Firenze: da venerdì 10 a domenica 19 febbraio torna a Firenze la Fiera del Cioccolato Artigianale. Per la prima volta, ad ospitare la kermesse sarà una location d’eccezione, piazza Santissima Annunziata: dalle 10 alle 22 negli spazi rinascimentali circondati dal portico del Brunelleschi troveranno posto decine di produttori e artigiani del cioccolato che per dieci giorni delizieranno il palato di fiorentini e turisti con praline, cioccolatini e altre golosità.

Il calendario degli eventi in programma è molto ricco e prevede svariate attività per grandi e bambini, dal workshop “Cioccolatiere per un giorno” a “Manine in frolla”, presentazioni di libri, incontri con food blogger e degustazioni di grappa e cioccolato. Il focus principale di quest’anno è sul connubio tra pane e cioccolato, che sarà il leitmotiv della seconda edizione di “Chocolate Chef”: l’iniziativa vedrà ancora una volta protagonisti dieci chef toscani di alto livello – inclusi gli stellati Filippo Saporito, Marco Stabile e Cristoforo Trapani - alle prese con la preparazione di un piatto utilizzando il cioccolato insieme al pane, presentati dal giornalista Marco Gemelli fondatore del Forchettiere. Analogamente, anche i food blogger toscani daranno mostra del proprio talento.

Ampio spazio verrà dedicato alla solidarietà, con due iniziative parallele: da un lato sarà presente l’Associazione Special Olympics con la vendita del cioccolato di Modica del laboratorio dolciario Don Puglisi – il cui incasso contribuirà a sovvenzionare attività sportive e atletiche delle persone con disabilità intellettive – dall’altro gli organizzatori offriranno un pranzo ai senzatetto che stazionano intorno a piazza Ss. Annunziata, in collaborazione con gli chef coinvolti nella kermesse.

In occasione della Fiera fiorentina, i cioccolatieri tenteranno di battere un record: realizzare la barretta di cioccolato più lunga mai vista in città. L’appuntamento è per venerdì 10 febbraio alle ore 15, alla presenza delle autorità.

Anche quest’anno la fiera fa affidamento su un team organizzativo tutto al femminile e sulla collaborazione del maestro cioccolatiere Simone De Castro e del maestro gelatiere Vetulio Bondi, presidente dell’associazione Gelatieri Artigiani Fiorentini.