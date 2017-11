La domanda incontra la risorsa

Uno spazio per la formazione all'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci. Il Centro Htec di Haas è organizzato da Benso Tuscany

Venerdì 1 dicembre 2017 dalle ore 9.00 alle 17.30, presso la storica sede dell’Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci di Firenze, avverrà la cerimonia di inaugurazione, con taglio del nastro, del Centro Htec con tecnologia Haas Automation inc., un luogo di incontro, di formazione e di informazione. Dedicato a incontri tra le aziende e la scuola, il Centro Htec-Leonardo da Vinci, vuole diventare un polo di interesse sulle innovazioni del mondo della meccanica.

Il Centro Htec è il primo in Toscana e unico nel suo genere, fruibile a studenti di un istituto tecnico statale.

Grazie a Benso Tuscany, partner commerciale di zona della Haas e organizzatrice dell’evento, il centro è dotato di due macchine CNC Haas, un centro di lavoro a 5 assi e un centro di tornitura (ST-10) all’avanguardia per la produzione di parti complesse e di precisione, completi di accessori, servizi di assistenza e tecnologie CAD/CAM TopSolid per la programmazione 3D delle macchine utensili in dotazione.

Htec Haas rappresenta l’eccellenza in un percorso formativo nel mondo della produzione. Unica nel suo settore, Htec permette agli istituti tecnici di insegnare su attrezzature e macchinari di ultima generazione in modo da fornire, al mercato del lavoro, giovani altamente qualificati.

I vantaggi di Htec Haas sono: sostegno professionale nella creazione di un ambiente didattico motivante, facile accesso alle tecnologie più avanzate di lavorazione CNC Haas, vantaggi offerti da altre tecnologie di lavorazione CNC e altri materiali di formazione CNC, e infine, ma non ultime, vantaggiose opportunità di scambio internazionale per studenti e insegnanti.

Alle ore 11.00 avverrà il taglio del nastro alla presenza di Marco Paterni, dirigente scolastico dell’Istituto Statale Leonardo da Vinci, Alessia Valzani, docente e collaboratrice del D.S., Marco Bellesi, docente e referente Htec, Fulvio Grazzini, docente e responsabile officine meccaniche, Salvatore Pinco, docente e collaboratore referente orientamento scuola-lavoro, Emanuele Ferrini, Pierluigi Brunetti e Gianluigi Pisani, docenti del settore meccanico IPIA e ITIS. Presente anche lo staff di Haas, con Simon Vanmaekelbergh, marketing supervisor & school partnerships HTEC, Michele Licitra dirigente Vendite Italia Haas Factory Outlet By Celada insieme a Gianpiero Sigismondi, responsabile del supporto aziende Benso Tuscany. Per quanto riguarda la programmazione Cad/Cam TopSolid, Vivien Zanella, General Manager della filiale italiana di Missler Software, sarà presente all’evento. Seguirà una dimostrazione dal vivo delle procedure di lavorazione con le nuove attrezzature tecnologiche firmate Haas.

L’Istituto Tecnico e Professionale Statale “Leonardo da Vinci” di Firenze nacque nel 1900 per scelta dell’amministrazione comunale, con l’obiettivo di formare le giovani maestranze di allora alla nascente industria manifatturiera e della moderna artigianalità che stava trasformando radicalmente metodi e orizzonti ritenuti fino ad allora attuali. La scuola fu trasferita, nel 1930, nell’attuale sede, disegnata dall’architetto Attilio Muggia, pioniere del cemento armato e del sistema razionale Hennebique, già costruttore delle Officine Galileo con il vasto open space coperto a shed. Il cambiamento rappresentava una sfida tecnologica per il futuro della città. Oggi, nel contesto di un modo nuovo di confronto tra scuola e mondo del lavoro, l’istituto rappresenta sempre una dimensione viva e al passo con i tempi e con le nuove tendenze in campo meccanico.

In questo ambito Haas ha rappresentato un’importante opportunità di avvalersi delle risorse più attuali del settore e in grado di rispondere alle esigenze sempre più specialistiche del mondo del lavoro, con macchinari e materiali utili per l’insegnamento. L’interesse di una grande azienda come Haas nei confronti del nostro Istituto rinnova e rende più efficaci gli strumenti per creare quella professionalità di cui i nostri allievi hanno bisogno per progettare con successo il loro futuro.

Il riconoscimento Htec attesta il livello di eccellenza della nostra officina che, con la cura dei partner Haas nei confronti delle dotazioni tecniche attuali e future, offrirà ai giovani una garanzia fondamentale e duratura.

Per info e pre registrazione:

Marco Bellesi 331 4752520 – marcobellesi@gmail.com

Gianpiero Sigismondi 389 5941193 – gianpiero@bensotuscany.it

Centro Htec - Leonardo da Vinci

Istituto Leonardo da Vinci, via del Terzolle, 91 Firenze

1 dicembre 2017

orario: dalle 9.00 alle 17.30