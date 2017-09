La città del Benessere a Fiesole

Il 23 – 24 Settembre 2017 alla la Sala del Basolato in Piazza Mino

Fiesole nei giorni 23 e 24 settembre 2017 ospiterà ‘‘Olos La città del benessere‘‘, festival diffuso dedicato al Benessere, agli stili di vita e all‘integrazione corpo-mente per migliorare la salute. Il territorio fiesolano, con piazza Mino, i giardini di San Francesco, il Teatro Romano e la Sala del Basolato, sarà sede di convegno, seminari, dimostrazioni e stand informativi.

Il Comune, in collaborazione con Pro-Loco Fiesole, AUSL Toscana Centro - Centro Fior di Prugna , Biblioteca di Fiesole, Comitato per la promozione del Distretto biologico, Polisportiva Valle Mugnone e altre associazioni locali, ha organizzato due giornate dedicate al Benessere, allo stile di vita sano, all’alimentazione, alle tecniche di autocura e al movimento. Due giorni nei quali saranno presenti esperti di arte e di medicine, che evidenzieranno l’integrazione corpo-mente , la globalità delle cure, il ruolo fondamentale del vissuto delle malattie, la relazione tra urbanizzazione-spazi e salute, l’importanza delle arte e della musica, ma anche dimostrazioni ed esercizi pratici delle arti del benessere, della corretta alimentazione e delle letture, che fanno salute . L’obiettivo è far emergere la voglia di migliorarsi, creare il proprio benessere, invecchiare in modo attivo, acquisire la cultura della prevenzione, in un contesto sicuramente unico dove Fiesole, come un laboratorio attivo e multidisciplinare, condividerà il suo incantevole paesaggio, cosparso da un patrimonio storico-artistico, fatto di monumenti, borghi, ville storiche e vestigia etrusche, ma anche disegnato e arricchito da percorsi nella natura fra boschi, colline, olivete e panorami mozzafiato. Una diversa attenzione e conoscenza del “bello” intorno a sé, perché anche esso contribuisce a provocare emozioni capaci di aumentare il senso di piacere e gratificazione, agendo in maniera positiva sulla mente e sul corpo.