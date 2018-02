Investito a Santa Maria Novella operaio della Tramvia

Un taxi che stava transitando verso via Cerretani ha investito l'operaio che stava facendo fare manovra ad una betoniera

Un sinistro è avvenuto alle 10.15 in piazza della Stazione, quando un taxi che stava transitando verso via Cerretani ha investito un operaio della tramvia che stava facendo fare manovra a una betoniera del cantiere. L’uomo, un 54enne cinese residente a Milano, era regolarmente vestito con la tuta arancione fosforescente. Travolto dal mezzo, condotto da un tassista 39enne, ha riportato un trauma toracico ed è stato trasportato a Careggi. L’incidente ha provocato disagi al traffico. La Polizia municipale è intervenuta per i rilievi e per fluidificare la circolazione stradale.

Due incidenti stradali, uno a Soffiano e l’altro in piazza della Stazione, hanno causato il ferimento di due pedoni. Un settantenne è stato investito da uno scooter in via Starnina alle 9 mentre stava attraversando la strada in prossimità dell’omonima piazza. L'uomo è stato trasportato a Careggi inizialmente in codice rosso anche se dopo le sue condizioni sono migliorate e il codice è stato declassato. La scooterista, una 55enne residente a Scandicci, ha riportato ferite lievi. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia municipale.