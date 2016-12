Incendio in un appartamento: due vigili salvano un anziano

La soddisfazione di Palazzo Vecchio

Hanno visto uscire il fumo da un appartamento e, dopo aver dato l'allarme, sono entrati salvando un uomo anziano che già presentava i primi segni di ustioni. I protagonisti della vicenda sono due agenti della Polizia Municipale. Stamani, intorno alle 7.30, i vigili sono intervenuti in via Pisana dopo essersi accorti che in un appartamento era scoppiato un incendio. Dopo aver fatto evacuare i condomini e aver allertato il 118 e i vigili del fuoco i due vigili hanno fatto irruzione nell'appartamento. Qui hanno trovato un uomo anziano in evidente stato confusionale che presentava già i primi segni di ustioni e, insieme al personale dei soccorsi, lo hanno tratto in salvo. I due vigili sono stati poi accompagnati al pronto soccorso: qui sono stati curati per le sostanze inspirate, giudicati guaribili in due giorni e dimessi. "Ringrazio i gli agenti che grazie alla loro competenza e professionalità sono riusciti a gestire una situazione complicata che poteva avere conseguenze più gravi" commenta l'assessore alla sicurezza e Polizia Municipale Federico Gianassi.