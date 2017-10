In piazza Dalmazia tutti Angeli per un giorno

Gli oltre 2500 volontari festeggeranno insieme a tutta la città

Manca poco ormai.. Armati di pettorine, guanti, rastrelli, vernici e tanta energia gli Angeli del Bello interverranno quest’anno concentrando le energie in piazza Dalmazia!

In occasione del settimo “compleanno” della Fondazione anche quest’anno gli oltre 2500 volontari festeggeranno insieme a tutta la città. Sabato 7 ottobre interverranno in una zona in cui il gruppo degli “Angeli al Volo” ha restituito decoro negli ultimi sei mesi (Via Circondaria, Via Sighele, Largo Cantù).

L’impegno nel Quartiere 5, tra i più grandi e popolosi di Firenze, prevede attività dalle ore 9.30 del mattino di sabato 7 ottobre fino alle 12.30. La festa proseguirà nel corso della serata con la consueta cena di raccolta fondi per gli Angeli presso Le Serre Torrigiani di Firenze (via Gusciana, n.21) a partire dalle ore 20.00. Alla cena sarà ospite l’artista Tarik Berber che presenterà le sue opere esposte in Piazzetta dei Tre Re, che saranno acquistate per finanziare la Fondazione. Per partecipare alla cena (contributo minimo 75,00€) le prenotazioni devono essere effettuate a:events@promoleader.com.

Gli Angeli del bello di Firenze, attivi dal mattino, si concentreranno su un’area dove sono da tempo presenti; da Via Baracca, al Giardino Officine Galileo, alla Villa di Castello, al Giardino del Lippi ed a quelli di Via Mariti, molto frequentati e non troppo decorosi ad oggi. I volontari nella mattinata si occuperanno del verde dei giardini, delle panchine da ridipingere, delle scritte da togliere nel sottopassaggio, del Ponticino che collega il giardino di Via Mariti a Via del Terzolle, dell’area di via del Terzolle ed altro ancora. Il ritrovo per partecipare alle attività, per i volontari già iscritti e per coloro che vogliono cominciare proprio il 7 ottobre è proprio al Giardino di Via Mariti!

Saranno coinvolti nelle attività della mattina anche i plessi scolastici presenti in zona, sempre attivi con gli Angeli del Bello, ossia ITI Firenze ed il Liceo Leonardo da Vinci. (sappiamo quanti interverranno?? Possiamo ipotizzarlo?)

La Fondazione Angeli del Bello è nata nel 2010, su iniziativa di Quadrifoglio e Partners Palazzo Strozzi, per promuovere e coordinare progetti e azioni di volontariato volti a migliorare il decoro e la bellezza di Firenze. Attualmente i volontari sono oltre 2.500 fra privati, scuole, università per stranieri e associazioni ed operano suddivisi in gruppi non solo per ripulire dalle scritte vandaliche i muri dei palazzi fiorentini, ma anche per curare i giardini e gli spazi di verde pubblico. Per ulteriori informazioni consultare il sito all’indirizzo www.angelidelbello.org