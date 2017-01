Il Gelo investe le scuole di Firenze

Gli interventi della Città Metropolitana

A motivo del gelo che ha investito il territorio, problemi in alcuni istituti per la bassa pressione del gas, nel giorno della riapertura delle scuole dopo la pausa natalizia. E' il caso denunciato a Nove da Firenze da un gruppo di studenti del Liceo Linguistico Pascoli di Firenze, che raccontano l'incresciosa situazione che si è venuta a creare stamani nell'Istituto: "In pratica non funzionava l'impianto di riscaldamento e, alla nostra richiesta di poter uscire in anticipo stante le temperature insopportabili, ci siamo visti negare tale possibilità" spiega la studentessa Asia Baldini (di quinta classe).

Eppure la Città Metropolitana aveva stabilito l'apertura preventiva delle caldaie delle scuole di sua competenza -circa 70 plessi- dalle 20 di domenica 8 gennaio. Tuttavia il freddo ha comportato problemi di bassa pressione sulla rete del gas, come è accaduto al Saffi dove tutte e tre le caldaie sono andate in blocco, ma sono state fatte ripartire stamani alle 8. All'impianto del Sassetti Peruzzi di via San Donato, un bruciatore è andato in blocco: è stato riarmato e fatto ripartire; al Galilei in via di Scandicci una bolla d'aria si è creata nel circuito ed è stato compiuto lo sfiato oggi pomeriggio; al Sassetti Peruzzi di via Ciseri i tecnici stanno analizzando con l'assistenza un errore sull'impianto che '''comunque resterà accesso 24 ore su 24'''; una caldaia è andata in blocco al Marco Polo edè stata riarmata; al Galileo di via Martelli è stata fatta ripartire una caldaia che dava errore. Altri interventi sono stati fatti in altre scuole del territorio attraverso chiamate dirette degli istituti ai servizi di assistenza.