Il caso David Rossi a Bersaglio Mobile con Enrico Mentana

Una tragica morte più volte trasmessa al rallentatore

La puntata di Bersaglio Mobile, in onda mercoledì 24 gennaio, sarà intitolata "La caduta. Storia di una Morte, di una Banca, di una Città". Appuntamento alle 21.15 su La7.



Il Direttore Enrico Mentana analizza il caso David Rossi, "Incongruenze ombre e misteri sulla tragica scomparsa del manager di Monte dei Paschi di Siena".

Una morte ripresa dalle telecamere e trasmessa più volte al rallentatore per cercare di chiarire dinamica, tempi, elementi presenti sulla scena ed accendere luci sull'eventuale partecipazione da parte di soggetti terzi presenti in strada oppure negli uffici dei piani alti. Il 6 marzo 2013 l'uomo precipita dalla finestra del suo ufficio dopo aver avvisato la moglie che sarebbe rientrato a casa.

"Una vicenda su cui tante volte si è acceso il faro dell'attenzione anche della politica salvo poi tornare tutto nel dimenticatoio, stavolta a quanto pare non sarà così.." commenta Mentana nel promo della puntata.



Sentenza di assoluzione nei giorni scorsi intanto nel processo che vedeva imputati la vedova del manager ed il cronista che si era occupato del caso (autore del libro "Il caso David Rossi") in merito allo scambio mail tra Rossi e l'ex ad di Mps datato marzo 2013, a 48 ore dalla morte di Rossi. La pubblicazione delle mail, secondo l'accusa, era da ritenersi contrario al trattamento dei dati personali. Le motivazioni si avranno nei prossimi mesi.