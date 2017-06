Il campione toscano Ionescu al Guanto d'oro

​Catalin Ionescu della Boxe Lastra Padariso sarà al Torneo Guanto d'oro 2017

La commissione tecnica nazionale ha inserito il pugile Catalin Ionescu al torneo Guanto d'oro.

Il campione è stato scelto per la prima volta tra i primi 8 pugili d'italia per la categoria elite 60 kg, ed ha comunicato al tecnico della “Boxe Lastra Padariso” Fernando Padariso e Mirko Ricci che parteciperà all'edizione 2017 del Guanto d'oro d'italia, il più importante Torneo dopo gli assoluti.

Questa edizione si svolgerà a Rossano in provincia di Cosenza dal 30 giugno al 2 luglio.



Il girone è ad eliminazione diretta, sarà un impresa ardua e difficile per l'attuale campione toscano e medaglia di bronzo ai campionati italiani.