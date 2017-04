​Il Calcio Storico diventa materia scolastica

La prima lezione allo scientifico Gobetti Volta con l’assessore Vannucci e il presidente Pierguidi

A lezione di calcio storico sui banchi del liceo. Allo scientifico Gobetti Volta parte il corso dedicato al gioco più caro ai fiorentini, con un modulo di due ore a settimana per 30 ore complessive. Lezioni teoriche e pratiche, in aula e sul campo di allenamento, con tanto di voto in pagella. L’iniziativa, che partirà mercoledì 26 aprile, è stata presentata oggi agli studenti dall’assessore allo Sport e Tradizioni popolari Andrea Vannucci, dal presidente del Calcio storico fiorentino Michele Pierguidi, dal direttore del Corteo storico Filippo Giovannelli e da Alessandro Dei, coordinatore dell’area sport e docente di educazione fisica al Volta Gobetti di Bagno a Ripoli.

“Far entrare nella scuola come materia curricolare il calcio storico e le tradizioni fiorentine è un altro passo significativo nella direzione della crescita e del radicamento del calcio storico e delle tradizioni fiorentine nel tessuto cittadino – ha detto Vannucci - Una dimostrazione ulteriore di quanto questa amministrazione abbia a cuore il gioco più bello del mondo”.

“E’ un grande orgoglio che il gioco più caro ai fiorentini con la sua storia e i suoi valori sbarchi in una scuola”, ha detto il presidente Pierguidi.

“In programma – ha spiegato Dei - lezioni su Calcio storico, partita dell'assedio, Medioevo e Rinascimento, sferomachia greca che è il grande antenato di calcio e rugby e sulla storia di Firenze vista attraverso la grande tradizione del Calcio storico”.

La prima lezione è in programma il 26 aprile nel triennio dell'indirizzo sportivo del liceo scientifico Volta Gobetti di Bagno a Ripoli e durerà in via sperimentale fino a fine anno. Ospite delle lezioni sarà Filippo Giovannelli, direttore del Corteo storico.