Gonfalone d’argento al Ciclone Pieraccioni

Martedì 6 dicembre alle 13 in sala Barile conferenza stampa per presentare la serata di domenica 11 dicembre

A vent’anni da ‘Il Ciclone’ il Consiglio regionale dedica il Gonfalone d’argento a Leonardo Pieraccioni.

Una serata, quella di domenica 11 dicembre al Teatro della Compagnia, dove è in programma la proiezione del documentario sui venti anni de Il Ciclone e la consegna del Gonfalone d’argento.

Domani, martedì 6 dicembre, alle 13 in sala Barile di palazzo del Pegaso, si presenta la serata di domenica 11 dicembre al Teatro della Compagnia, dove è in programma la proiezione del documentario sui venti anni de Il Ciclone e la consegna del Gonfalone d’argento. Interviene il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani.

Ci saranno i registi Bruno Santini e Leonardo Scucchi e, per la Banca Ifigest (che ha finanziato il progetto), Luca Federici.