Giornata della memoria... E come potevamo noi cantare?

Una serata evento dedicata alla giornata della memoria al Circolo ricreativo culturale 25 aprile in Via Bronzino, 117 a Firenze, propone il concerto: E come potevamo noi cantare.

Fra i testi di Primo Levi e Salvatore Quasimodo e brani suggestivi come Pietà l’è morta, Auschwitz, Quei briganti neri, il Cantico dei cantici, Dance me to the end of love, Anna Maria Castelli, Thomas Sinigaglia e Adriàn Fioramonti con le loro atmosfere prenderanno per mano gli spettatori accompagnandoli nel ricordo della memoria e del cuore, permettendo anche a chi non ne è stato diretto testimone di raccogliersi intorno a tutte quelle voci che la tragedia dell' olocausto ha spento, a tutte le vite ignobilmente spezzate, in un unico, grande abbraccio.

Anna Maria Castelli, letture e canto

Thomas Sinigaglia, fisarmonica

Adriàn Fioramonti, chitarra

Circolo Ricreativo Culturale 25 aprile

Via Bronzino 117 - Firenze

MARTEDI 24 GENNAIO, A PARTIRE DALLE ORE 19.30 concerto ore 21,00.

Alle 19.30 l’apericena con i prodotti di Kilometrozero e alle 21.00 il concerto.

Prenotatevi telefonando al 347 3621127 - 339 6538912

Costo: apericena + concerto € 15,00 - Solo concerto € 10,00