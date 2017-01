Firenze: 'La dignità del vivere e del morire'

Martedì 10 gennaio, alle 17.30, incontro in Palazzo Medici Riccardi (Sala Luca Giordano) con Mons. Vincenzo Paglia e il suo libro 'Sorella morte'. Evento ateo, mercoledì 11 "Elogio del politeismo"

C'è contrapposizione fra "buona morte" e "dolce morte"? E allora: dove comincia e dove finisce la dignità del vivere e del morire? Sarà presentato a Firenze, martedì 10 gennaio, alle ore 17.30, nella Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi (via Cavour 1), il libro di Mons. Vincenzo Paglia 'Sorella morte, la dignità del vivere e del morire' (ed. Piemme), su iniziativa del Comune e della Città Metropolitana di Firenze. Intervengono il Sindaco Dario Nardella, l'On. Luciano Violante, il Prof. Maurizio Faggioni. Porterà un saluto il Cardinale Giuseppe Betori, Arcivescovo di Firenze. Modera Michele Brancale. Monsignor Vincenzo Paglia, arcivescovo, uno dei più autorevoli esponenti della Chiesa di Francesco, presidente della Pontificia accademia per la vita e gran cancelliere del Pontificio istituto Giovanni Paolo II, affronta con estrema delicatezza e lucidità tutti gli aspetti legati al "fine vita" che continuano a suscitare aspri confronti in Italia e nei paesi europei. L'autore insiste sulla necessità di allargare gli orizzonti evitando gabbie ideologiche o ambigue urgenze legislative. Sono in campo profonde dinamiche affettive, culturali e spirituali e sarebbe riduttivo trattare i problemi al di fuori di una visione umanistica e sapienziale. Paglia non disdegna di mettere in guardia un Occidente che pare aver posto nel dimenticatoio alcune grandi verità: ogni persona, unica e irripetibile, è patrimonio dell'umanità; gli anziani e i morenti possono insegnarci qualcosa fino all'ultimo respiro; a nessuno piace morire dimenticato; solo accettando il traguardo della morte - che tutti ci affratella - potremo avere una vita intensa, feconda di relazioni personali autentiche e di valori umani condivisi, una vita degna di essere vissuta, fino alla fine.

Il Circolo UAAR di Firenze organizza l'incontro con Maurizio Bettini - insegnante di filologia classica all'Università di Siena e autore di numerosi saggi e romanzi - dal titolo "Elogio del politeismo". Al Dipartimento di Biologia (Laboratori di Antropologia) dell’Università di Firenze, Aula 1, Palazzo Nonfnito, in Via del Proconsolo 12, mercoledì 11 gennaio 2017 (alle ore 17:00). Maurizio Bettini, classicista e scrittore, insegna Filologia classica all'Università di Siena, dove ha fondato il Centro «Antropologia e Mondo antico». Ha pubblicato numerosi saggi e romanzi tra cui “Elogio del politeismo”, “Il grande racconto dei miti greci” e “Radici. Tradizioni, identità, memoria”. Noto anche per le sue trasmissioni radiofoniche, Bettini è uno dei massimi studiosi dell'antichità a livello mondiale.