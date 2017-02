Firenze: il pattinaggio su ghiaccio al Mandela Forum

Lo spettacolo di Plushenko e friends il 29 aprile

Ancora non si è spenta l’eco del successo di International Skate Awards, l’evento del pattinaggio su rotelle che a fine gennaio ha portato al Mandela Forum oltre 12.000 spettatori in due giorni, che già si succede nuova iniziativa, questa volta nell’ambito del pattinaggio artistico su ghiaccio: sabato 29 aprile, sempre al Mandela Forum, va in scena la prima edizione di FLORENCE ICE GALA - PLUSHENKO AND FRIENDS, il grande show che i tanti appassionati di questa disciplina attendevano e che mai si era riusciti a portare in Toscana.

Un cast stellare di campioni amati dal pubblico di tutto il mondo, con il mito assoluto, l’atleta russo Evgeny Plushenko, soprannominato lo zar non solo per il suo predominio sulla scena agonistica del pattinaggio ma soprattutto per il carisma strabordante ed universalmente riconosciuto che l’hanno reso icona di questo sport.

A Firenze e in tutta la regione appena si è sparsa la notizia c’è stato da subito grande interesse e l’affollamento dei diversi punti del circuito Boxoffice dove è già partita la prevendita dei biglietti.

L’amore del pubblico toscano per questa disciplina ha del resto origini lontane: fin dal dopoguerra nei fine settimana sono sempre stati numerosissimi gli appassionati che affrontavano trasferte di centinaia di chilometri per poter dare sfogo alla loro passione negli impianti di Bologna o sull’Appennino modenese e la recente realizzazione di Winter Park, il parco tematico sorto nelle adiacenze dell’Obihall, ha dato finalmente una casa alla voglia di ghiaccio dei fiorentini.

L’evento di fine aprile sarà un ulteriore tappa di crescita e di sviluppo per un movimento sportivo che già conta su una base importante, sia di praticanti agonistici ed amatoriali, sia per quanto riguarda il pubblico, che fino ad ora ha sempre potuto ammirare i grandi campioni di questo sport solo in televisione.

La realizzazione di Florence Ice Gala prevede allestimenti molto impegnativi con il montaggio al Mandela Forum di una pista olimpionica per la quale sarà necessaria una centrale termica refrigerante dedicata che inizierà a produrre ghiaccio almeno dieci giorni prima dell’evento.

L’evento, per la prima volta in Toscana, è stato presentato oggi in Palazzo Vecchio dall’assessore allo Sport Andrea Vannucci.

“Ancora un grandissimo evento al Mandela Forum, che farà vivere a Firenze un’esperienza davvero nuova – ha detto Vannucci – Il 29 aprile arriva il grande pattinaggio artistico sul ghiaccio, una disciplina mai andata in scena in Toscana, con protagonista una vera leggenda come Plushenko e a poche settimane di distanza dal grande successo del pattinaggio su rotelle degli International Skate Awards”.

I campioni del pattinaggio artistico in queste settimane vivono i momenti clou della stagione agonistica 2016/2017: si sono da poco conclusi i Campionati Europei di Ostrava e le Universiadi di Almaty in Kazakistan, e per molti è già ripresa la preparazione in vista dei Campionati Mondiali in programma ad Helsinki dal 29 marzo al 2 aprile. Subito dopo partirà la tradizionale tournèe dei campioni con tante tappe nei paesi asiatici ed alcune puntate in Europa, tra cui per la prima volta in assoluto Firenze il 29 aprile.