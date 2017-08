Fiorentina sparring partner in Spagna

Tra due giorni in uno degli stadi più importanti del mondo

Al “Santiago Bernabeu”, casa del Club più vincente della storia, mercoledì 23 Agosto alle 22:45 la Fiorentina scenderà in campo per sfidare i Campioni d’Europa del Real Madrid. Diretta del match dalle 22.45 su Canale 5.

Niente a che vedere con la finale di Coppa dei Campioni del 1956-57, quando la Fiorentina uscì sconfitta per 2 a 0, una partita alla quale assistettero ben 124.000 spettatori (secondo posto per numero di spettatori nella storia delle finali di Coppa dei Campioni) e nella quale si affrontarono calciatori del calibro di Di Stefano, Kopa e Gento per le Merengues e Sarti, Julinho e Montuori per i Viola.

L’occasione di questa nuova sfida sarà il “Trofeo Santiago Bernabeu”, competizione intitolata allo storico presidente del Real Madrid, che dal 1979 serve ai Blancos per preparare il proprio campionato e le coppe europee a cui -differentemente dalla Fiorentina- sempre partecipa. Dunque Viola nel ruolo di avversario da affrontare quasi in allenamento.

“E’ un onore per noi essere stati invitati dal Real per questo storico Trofeo” così ha commentato il Presidente Esecutivo Mario Cognigni. A Firenze la prima partita di Campionato, Fiorentina–Sampdoria, si disputerà domenica 27 agosto alle ore 20:45.