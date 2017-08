​Fiordigiglio in Francia per il titolo Europeo

foto archivio Nove da Firenze

L’aretino ad Ottobre incontrerà il francese Attou per la corona dei superwelter

Orlando Fiordigiglio - 28 match, 27 vittorie 1 sconfitta - incontrerà il francese Zakaria Attou - 33 match , 25 vittorie 6 sconfitte e 2 pareggi. Il match è valevole per la conquista della cintura continentale versione EBU dei pesi superwelter. L’incontro si terrà in Francia presumibilmente a metà del mese di Ottobre.

Con Attou Orlando potrà riscattare l’unica sconfitta subita in carriera da Cedric Vitu e che gli precluse di diventare già campione continentale il 13 Giugno 2015 a Brescia. Da quella data Orlando ha inanellato 6 vittorie di fila guadagnandosi nuovamente il diritto di combattere per il primato europeo. Nel frattempo Vitu ha lasciato vacante il titolo per concedersi una chance mondiale e la cintura è stata conquistata da un altro francese che il pugile italiano si appresta ad affrontare.