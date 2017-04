Finalmente a Firenze il cult... “Processo a Pinocchio”

commedia noir a carattere musicale di Andrea Palotto. Con Cristian Ruiz e Luca Giacomelli Ferrarini.

Approda finalmente in Toscana, sul palcoscenico del Teatro di Cestello a Firenze, il musical off cult per eccellenza “Processo a Pinocchio”, scritto e diretto da Andrea Palotto con le musiche originali di Marco Spatuzzi, premiate nel 2015 con il prestigioso Oscar del Musical Italiano.

Lo spettacolo sarà in scena nella sala di San Frediano da mercoledì 19 a venerdì 21 aprile, in un’inedita versione acustica, tutta rigorosamente dal vivo, studiata appositamente per le caratteristiche di questa incantevole location, dove il rapporto tra scena e platea è particolarmente intenso e avvolgente.

Sotto i riflettori due star del musical made in Italy, Cristian Ruiz e Luca Giacomelli Ferrarini (l’acclamato Mercuzio di “Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo), accanto a colleghi di altrettanto talento ed esperienza, Nadia Straccia, Angela Pascucci, Silvia di Stefano, Alessandro Arcodia e al pianoforte il m° Federico Zylka.

Un vero e proprio evento dunque per Firenze e il teatro che lo ospita. Un musical ma non solo.

Il suo autore ha definito “Processo a Pinocchio” una psico commedia noir a carattere musicale. Dialoghi serrati, riferimenti a Freud, un giallo da risolvere e tanta umanità da scoprire, nel bene e nel male … in fondo tutto parte da una bugia, compresa la verità. Dunque chi ha ucciso lo psicologo Salvatore Grillo? La risposta più ovvia sarebbe Pino, il paziente, trovato vicino al cadavere con l’arma in mano, ma come in ogni noir che si rispetti le apparenze nascondono sempre ben altri risvolti, tanto più se nella vicenda sono coinvolti la moglie del presunto omicida, una sua amante e un suo amante nonché l’autoritaria e invadente madre … tutti presenti sul luogo del delitto.

Misteri da risolvere in una seduta di analisi collettiva condotta dalla stessa vittima, in un’onirica visione.

Lo spettacolo ha conquistato persino il palco del Teatro Sistina di Roma.

"Processo a Pinocchio" sarà in scena al Teatro di Cestello da mercoledì 19 a venerdì 21 aprile 2017 alle ore 20,45.

La prevendita è aperta sul circuito regionale Box office e presso la biglietteria del teatro.

Prenotazioni al numero 055.294609.