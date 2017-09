Festa de l'Unità di Firenze:: incontro con il segretario nazionale PD Matteo Renzi

Articolo Uno Mdp: a Certaldo Maria Cecilia Guerra. Ad Arezzo rinasce la festa provinciale del Psi

L'11 settembre, incontro con il segretario nazionale PD Matteo Renzi alla Festa de l’Unità 2017 (Festa Metropolitana Firenze, Festa regionale e Festa Nazionale Sanità) al Parco delle Cascine di Firenze.

Lunedì 11 settembre, alla Festa regionale di Articolo Uno Mdp - “Un’altra storia” - a Certaldo Alto, appuntamento dedicato alla “Situazione economica e sociale in Toscana”; nell’occasione sarà presentata la ricerca Irpet. Interverranno: Maria Cecilia Guerra, capogruppo in Senato di Articolo Uno Mdp; Maurizio Brotini, segretario Cgil Toscana; Roberto Pistonina, segretario generale Cisl Firenze-Prato; Gianfranco Simoncini, consigliere presidente Regione Toscana. Coordinerà Sara Nocentini, Articolo Uno Mdp. In caso di pioggia l’iniziativa sarà sposta al bar Boccaccio, Via Giovanni Boccaccio 11, Certaldo Alto.

Tra dibattiti, incontri e musica, dopo tanti anni di stop torna la festa provinciale del Partito Socialista Italiano. L'evento nasce per proporre un momento di confronto tra i cittadini e gli esponenti del mondo politico, sociale ed economico, strutturandosi attraverso una serie di iniziative orientate ad analizzare alcune problematiche locali, regionali e nazionali per trovare soluzioni e proposte concrete. L'appuntamento è fissato per venerdì 22 e sabato 23 settembre negli spazi dell'Arena Eden di Arezzo e, oltre a riunire tutte le componenti dello storico partito, vedrà il contributo di ospiti illustri come il viceministro ai trasporti e alle infrastrutture Riccardo Nencini, l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli, il presidente della commissione regionale di sanità e politiche sociali Stefano Scaramelli, e la segretaria generale della Uil Toscana Annalisa Nocentini.