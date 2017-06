Elf Civ, al Mugello Circuit il round 5 e 6

Foto di Marco Savino

Si torna in pista per il Campionato italiano velocità con due colpi di scena: esclusione di Matteo Patacca dalla classifica PreMoto3 125 2T dal 4° round corso a Misano Adriatico e l'assenza di Massimo Roccoli campione Italiano Supersport. Debutto sulla pista di casa per il 13enne pilota fiorentino Matteo Boncinelli nella Pre Moto3 125. Lotteria a favore di Simone Mazzola

Torna il Campionato Italiano Velocità, con i round 5 e 6 in programma questo weekend sul tracciato toscano del Mugello, tra colpi di scena per l’esclusione di Matteo Patacca dalla classifica PreMoto3 125 2T dal round 4 corso a Misano Adriatico e la grande assenza di Massimo Roccoli campione Italiano Supersport. Proseguono le iniziative per la raccolta fondi in favore di Simone Mazzola.

Debutto al Mugello per il 13enne pilota fiorentino Matteo Boncinelli che correrà nella Pre Moto3 125. Il giovane pilota vanta già due titoli tricolori, nelle Minimoto e nella MiniGp 50cc.

Nelle prime gare del Campionato, Boncinelli ha già messo a segno un secondo, un quarto e un sesto posto che gli valgono la sesta posizione in classifica.

Numerosi i premi in palio per la lotteria a favore di Simone Mazzola, a cominciare da un casco Arai Sz-f Frost Black offerto da BER Racing Europe, un fusto di benzina ELF, un giro di pista come passeggero su una moto biposto, un buono in prodotti Andreani, un terminale Termignoni, una giacca Dainese e un set di pneumatici fornito sia da Dunlop che da Pirelli. Oltre alle aziende sopracitate, non mancheranno premi forniti da Bridgestone, Cruciata, FB Racing, Kiron, Ogio, Rewin, Valter Moto Components, Vircos. Per chi non fosse presente al Mugello ma volesse comunque dare il proprio contributo per aiutare Simone Mazzola, prosegue la campagna di raccolta fondi #AiutiamoSimone. Tutti gli interessati possono dare un contributo concreto facendo una donazione al seguente IBAN: IT65W0760105138256521056527. Nel corso dei round 5 e 6 dell’ELF CIV non mancheranno gli appuntamenti, come le premiazioni delle pole position al sabato in sala stampa, precedute stavolta dalla presentazione di un nuovo progetto targato AutomotoTV. Sempre al sabato spazio all’aperitivo offerto da ELF all’interno del paddock del Campionato, mentre alla domenica sarà la volta di salire a bordo dell’autobus panoramico per un giro del circuito.

TV e biglietti – Le gare saranno visibili in diretta (sab 1 dalle 13.45 e dom 2 dalle 12.50) su Automototv (canale 148 di sky) e come sempre in live streaming su Sportube.tv , accessibile anche dal sito civ.tv. I round 5 e 6 andranno in replica su SKY Sport MotoGP (canale 208) martedì 4 e mercoledì 5 (dalle 21 in poi). Anche AutomotoTV trasmetterà le repliche delle gare del Mugello dell’ELF CIV con il seguente programma:

7/7 ore 13:00 Supersort 300,

8/7 ore 00:00 Premoto 3,

8/7 ore 08:30 Moto 3,

8/7 ore 23:30 Supersport 600,

9/7 ore 22:00 Superbike

14/7 ore 13:00 Supersport 600,

15/7 ore 00:00 Moto 3,

15/7 ore 08:30 Supersport 300,

15/7 ore 23:30 Premoto 3,

16/7 ore 22:00 Superbike

21/7 ore 13:00 Premoto 3,

22/7 ore 00:00 Supersport 600,

22/7ore 08:30 Moto 3,

22/7 ore 23:30 Superbike,

23/7 ore 22:00 Supersport 300,

Per chi volesse gustare lo spettacolo dal vivo, ecco le info su costi e riduzioni dei biglietti:

Venerdì: Ingresso gratuito

Sabato: Circolare prato gratuito – Terrazza Box Intero € 10 – Terrazza Box ridotto (under 18, donne e Tesserati FMI) € 5 – Differenza tribuna centrale € 5

Domenica: Circolare prato gratuito – Terrazza Box Intero € 15 – Terrazza Box ridotto (under 18, donne e Tesserati FMI) € 10 – Differenza tribuna centrale € 5

Omaggi: Under 14 accompagnati da un adulto, residenti comuni Scarperia e San Piero (Fi)