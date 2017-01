Divertimento: gli appuntamenti del sabato in Toscana

Il 28 Gennaio a La Capannina di Franceschi di Forte dei Marmi. La performer Melissa Bianchini da "Tu si que vales" ad Arezzo

La magia, l'amosfera e il pubblico delle grandi occasioni sono pronti ad animare il sabato sera della Capannina di Forte dei Marmi. Nel locale cult della Versilia sabato 28 gennaio andrà in scena una serata che partirà alle 21 con la cena e proseguirà alle 23.15 con lo start up disco 70/80/90 a cura di Stefano Natali dj. Dalle 24 discoteca con la special guest Marco Laschi, disc jockey fiorentino di indiscutibile talento che ha diffuso con successo la sua musica nella penisola italiana, nell'isola ibizenca e nel resto d'Europa. Animazione con affascinanti e raffinate ballerine e una magica performance di trapezismo in sala centrale. Musica anche in compagnia di Davide Mazzara e Stefano Natali dj, Mauro Gonzini Voice e Stefano Busà al pianobar. Altro appuntamento da non perdere sabato 4 febbraio con il fenomeno del momento, Fabio Rovazzi, che torna a distanza di sei mesi dalla sua ultima esibizione in Capannina. Per informazioni e prenotazioni 0584 80169/ 366 6608407/ 335 8090085 oppure scrivere alla mailinfo@lacapanninadifranceschi.com

Il disco party LGBTI-friendly organizzato da Arcigay "Chimera Arcobaleno" in collaborazione con il circolo Karemaski sabato 28 gennaio inizia il 2017 con ospite una magnifica performer: dal programma tv "Tu si que vales"Melissa Bianchini, eccentrica ballerina e impersonator della cantante Beyoncè, che ogni settimana incanta il pubblico del Muccassassina di Roma. In consolle DJ guest, dai migliori locali di Milano, il bel DJ SLAVE (alias Alessandro Schiavi), accompagnato per tutta la notte dalle performer en travesti Nike e Saetta e dall'animazione della Whynot crew. Porte aperte del Karemaski (loc. Olmo, 44) dalle 23.30, warm-up a cura dell'aretino DJ Luca Villani. L'ingresso al Karemaski è riservato ai soci Arci, Arcogay e altre affilate, è possibile tesserarsi in loco. L'eventuale ricavato della serata sarà utilizzato dall'associazione Chimera Arcobaleno per realizzare interventi e progetti di sensibilizzazione sul territorio provinciale contro omo-transfobia e qualsiasi altra forma di discriminazione.