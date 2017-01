Dipendenti comunali derubati, sospettato si ribella agli agenti

L'uomo è stato arrestato dalla Polizia Municipale

Si ribella durante una perquisizione effettuata dalla Polizia Municipale e per questo viene arrestato. È successo lunedì quando gli agenti del Reparto Investigativo della Polizia Municipale, con il supporto di personale della Sezione Territoriale del Quartiere 3, ha eseguito un provvedimento di perquisizione personale e domiciliare emesso dal Tribunale di Firenze. Il provvedimenti arriva a seguito di un'indagine effettuata nei mesi scorsi per identificare l’autore di una serie di furti (oggetti e banconote) subiti da alcuni dipendenti comunali nelle sedi di lavoro.

Nel corso della perquisizione domiciliare, l'uomo improvvisamente ha cercato di ostacolare le operazioni, aggredendo gli agenti e colpendoli con calci, spinte e pugni per poi cercare di darsi alla fuga. L'uomo è stato fernato e arrestato. Nel corso della perquisizione è stato trovato un involucro contenente circa 40 grammi di hashish.

Avvisato dei fatti, il pubblico ministero ha disposto la comparizione per ieri in udienza direttissima.

Quattro degli agenti intervenuti sono andati al Pronto Soccorso per le lesioni riportate e dimessi con referti di tre giorni per tre agenti e di quattro per il quarto.

Nella direttissima di ieri mattina è stato convalidato l'arresto e, su richiesta della difesa, il dibattimento è stato rinviato.