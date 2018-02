Desirée Noferini, l'attrice fiorentina nel record del Commissario Montalbano

“La giostra degli scambi” dal romanzo di Andrea Camilleri ha totalizzato oltre 11 milioni su RaiUno

Il Commissario Montalbano torna su RaiUno ed è subito record. L'episodio "La giostra degli scambi" è per Luca Zingaretti - Salvo Montalbano una serata da 11 milioni 386 mila spettatori la più seguita delle storie di Camilleri portate in televisione si parla del 45.1% di share.



Nel cast compare anche Desirèe Noferini, attrice fiorentina classe 1987.

Si diploma all'Istituto d'arte, studia al Corso di recitazione Jenny Tamburi e al Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma, frequenta il laboratorio permanente di Alessandro Prete.

Nel 2005 è Miss Toscana e partecipa a Miss Italia, si classifica tra le prime 20 vincendo tue titoli. Nel 2006 è nel cast di Quelli che il calcio. Sarà in Gente di mare 2 e Don Matteo 6 e nel 2008 è una delle protagoniste di Un gioco da ragazze di Matteo Rovere con Filippo Nigro.

Nel 2009 per lei un ruolo nella terza stagione de L'ispettore Coliandro. Nello stesso anno gira i film 20 sigarette, tratto dal libro Venti sigarette a Nassiriya, scritto e diretto da Aureliano Amadei, superstite della strage, e Non c'è tempo per gli eroi di Andrea Mugnaini. Nel 2011 è nella fiction Mediaset Un amore e una vendetta. Nel 2012 è nella miniserie Rai La vita che corre. Nel 2013 in Casa e Bottega. Nel 2014 il film Seconda Primavera. Nel 2015 in Anna e Yusef, per la regia di Cinzia TH Torrini e Con il sole negli occhi, diretta da Pupi Avati. Nel 2017 la fiction Mediaset Sacrificio d'Amore, e debutta a teatro ne L'Avaro di Molière, adattato e diretto da Ugo Chiti. Ed ancora Una vita spericolata di Marco Ponti.



La giovane attrice ripolese si conferma così un volto televisivo di successo proseguendo una lunga serie di partecipazioni tra serie tv e cinematografiche con la possibilità, dopo il debutto, di cimentarsi anche nel mondo affascinante del teatro, dove gli spettatori di una sola sera sono inferiori agli 11 milioni ma le repliche possono essere infinite.