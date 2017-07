Da giovedì 6 a domenica 9 il Reality Bites Festival

Alla Sagra della Zuppa 2017 di Fucecchio

Attivissima agency gravitante in orbite indie, Reality Bites sceglie anche quest’anno il palco della Sagra della Zuppa di Fucecchio, tra Firenze e Pisa, per il suo festival estivo. Due fine settimane da gustare, ballare e divertirsi, da giovedì 6 a domenica 9 e da giovedì 13 a domenica 16 luglio. Tutto a ingresso libero. La zuppa è solo il pretesto per assaggiare altre golosità toscane preparate dalle amorevoli mani della cuoche, e godersi un cartellone di eventi che promette emozioni per tutte le età.

Andavate al Concorde? Per i nostalgici di questo ex tempio toscano della dance 80/90 giovedì 6 luglio c’è la serata “I love Concorde” e soprattutto ci sono la sempre verde Corona, quella di “The Rhythm of the Night”, e tutti i grandi Dj che hanno fatto la storia della discoteca di Chiesina Uzzanese.

Venerdì 7 luglio il primo appuntamento targato Reality Bites, rassegna per ex hipster che inaugura con il synth 80 di Gazzelle e il songwriter Giorgio Poi. Occhiali da sole, occhiaie da solo, zenzero e zucchero filato: Gazzelle è di Roma e “Superbattito” è il disco d’esordio, un sexy-pop ammiccante e catchy. “Un piccolo grande sballo che trasporta l’ascoltatore altrove”, “…una bella cartolina agrodolce di un’Italia presente ma filtrata con i colori del passato”, “… la novità più interessante della nostra canzone d’autore…”. Solo alcuni apprezzamenti che la critica ha riservato al disco d’esordio di Giorgio Poi, “Fa niente”. Battisti e Rino Gaetano, da lassù, salutano.

Bella l’accoppiata tra i Pop X, uno dei nomi caldi dell’indie italiano, e i giovani La Mula, sabato 8 luglio a Massarella per il Reality Bites Festival. I Pop X arrivano da Messer Leonardo Giacomelli dopo un tour invernale da paura, con locali stracolmi e raddoppi di data a pallissima: elettronica che sembra uscita da una sala giochi anni ottanta, testi al limite dell’assurdo, attitudine "punk", una capacità melodica da fare invidia e creatività esplosiva. Pop X è nelle orecchie di chi ascolta e negli occhi di chi partecipa a quei baccanali che sono le loro performance, a dir poco naif.

Cantautorato d’impronta indie con striature verde-oro, quello dei brasiliani Selton, che domenica 9 chiudono il primo week end insieme agli Acquamara. L'estetica frenetica, il collage, il mix di lingue e l'audacia dell'arrangiamento sono elementi centrali dei Selton, che dal vivo come su disco frullano pop, bossa nova, elettronica, beat hip hop e molto altro.

Andate al mare? Avete gli esami? No problem, Reality Bites e Sagra della Zuppa replicano la prossima settimana, da giovedì 13 a domenica 16 luglio: in arrivo la mitica “Serata massigiana”, Canova, Pieralberto Valli, Shel Shapiro, L’Albero, Coez e La rappresentante di lista.

Dopo i concerti ci sono anche dei simpatici dj set a tema, dal beat all’italian revival. Ve ne parleremo un’altra volta, si è fatto tardi.