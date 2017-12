Crollano muri perimetrali: chiuse Santa Margherita a Montici e Desiderio da Settignano

Chiusure delle strade

Due muri perimetrali privati crollati con relative chiusure delle strade.

Il primo questa mattina in via Santa Margherita a Montici con divieto di transito da via Fortini; il secondo nel pomeriggio in via Desiderio da Settignano all'intersezione con via di Corbignano.

Chiusa via Santa Margherita a Montici da via Fortini per crollo muro perimetrale @comunefi @muoversintoscan — stefano giorgetti (@Ste_Giorgetti) 12 dicembre 2017