Contributo affitto 2017: domande esclusivamente online

Si dovrà utilizzare l’apposito modulo predisposto sulla rete civica del Comune di Firenze

A mezzanotte di domani, martedì 4 aprile (e fino alle 23.59 del 4 maggio), sarà pubblicato il bando per il contributo affitto 2017 (http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/contributi-affitti).

Quest'ultimo sarà accessibile esclusivamente online e per la domanda (da spedire anch'essa esclusivamente online) si dovrà utilizzare l’apposito modulo predisposto sulla rete civica del Comune di Firenze.

I documenti richiesti potranno essere inviati solo nei seguenti formati: PDF, JPEG, JPG e ogni singolo allegato non dovrà superare la dimensione di 2 MB.

La documentazione autocertificata deve essere posseduta dal momento della presentazione della domanda e restare valida fino alla totale erogazione del contributo.



La pubblicazione della graduatoria provvisoria è prevista per il 23 giugno prossimo.



Dal 26 giugno all’11 luglio sarà possibile presentare i ricorsi. Entro il 30 settembre verrà pubblicata la graduatoria definitiva.