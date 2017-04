Conto alla rovescia per il torneo di minirugby Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia

Trentadue squadre e oltre 600 piccoli rugbisti ai nastri di partenza per la due giorni allo Stadio Franchi. Il 20 aprile si premiano i ragazzi delle scuole elementari del Comune di Siena che hanno partecipato al concorso grafico collaterale all’edizione 2017.

E’ iniziato il conto alla rovescia per la V edizione del torneo di minirugby Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia. La città di Siena si prepara ad accogliere 32 squadre e oltre 600 giovani atleti provenienti da tutta Italia che il 29 e 30 aprile si sfideranno sul manto erboso dello stadio Artemio Franchi.

Anche quest’anno è stato deciso di coinvolgere gli studenti senesi in un concorso grafico per avvicinarli all’evento. A partecipare sono state le classi 4^ e 5^ delle Scuole Primarie A. Saffi e F. Tozzi del Comune di Siena, impegnate in una tematica ecologica dal titolo: “Non voglio un mondo….immondo. Quando inquino, sporco, spreco, offendo tutti i bambini della Terra. Pensandoci bene, so cosa farò oggi, ogni giorno, per avere da grande un pianeta più bello”.

A valutare i lavori dei bambini e a decretare il vincitore una giuria qualificata presieduta da Tommaso Andreini, pittore del drappellone per il Palio del 2 luglio 2016, e composta dal coach della Emma Villas Volley Paolo Tofoli e da Alberto Negri, presidente dell’associazione Autismo Siena - Piccolo Principe che in questa edizione del torneo beneficerà di una donazione da parte della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia.

“Gli elaborati che abbiamo esaminato sono stati molto interessanti – afferma Tommaso Andreini –, si percepisce il giusto interesse e la preparazione dei bambini su questa delicata e importante tematica. Non so se tra questi piccoli artisti, ce ne sarà uno che un giorno riuscirà a dipingere un Palio – conclude Andreini -, certamente la creatività va di pari passo con la passione e la passione, secondo me, è come l’amore ovvero può spostare le montagne”.

“Ringraziamo la Fondazione per aver deciso di aiutarci con un contributo in denaro che sarà utilizzato per attività a beneficio delle persone autistiche del territorio e delle loro famiglie – ha affermato il presidente del Piccolo Principe, Alberto Negri - Essere scelti fra tanti ci rincuora e allo stesso tempo ci dà modo di mettere ancor più in evidenza le drammatiche problematiche legate all'Autismo”.

La premiazione e la pubblicazione del logo ufficiale del Torneo di mini rugby si terranno durante la presentazione del Torneo in programma giovedì 20 aprile alle ore 11 nella sala della Suvera dell’Accademia dei Rozzi (Via di Beccheria). Tra i premi in palio per i vincitori anche gli abbonamenti per le stagioni sportive 2107-2018 di Robur Siena, Emma Villas e Mens Sana Basket 1871. Nei giorni successivi la sfida si sposterà all’Artemio Franchi: sabato 29 il via ufficiale del Torneo. Ad aprire i giochi 12 squadre under 10 che si sfideranno fra divertimento e competizione. Il giorno successivo a contendersi il trofeo saranno 12 squadre under 12 e 8 squadre under 8, per un totale di circa 600 bambini provenienti da tutta Italia. A fare gli onori di casa il Cus Siena Rugby che manderà in campo i giovani rugbisti senesi per una festa della sport aperta a tutta la città.