Comunità islamica: festa di fine ramadan domenica 25 giugno

Quasi 5.000 persone per la preghiera finale sull'area della Floriagafir in viale Malta a Campo di Marte

(DIRE) Firenze, 21 giu. - Si svolgera' nuovamente a Campo di Marte la cerimonia conclusiva del ramadan a Firenze, che quest'anno cade il 25 giugno. Lo annuncia a Lady Radio l'assessore all'Urbanistica Giovanni Bettarini: "La preghiera finale portera' quasi 5.000 persone al campo della Floriagafir in viale Malta. I fedeli musulmani si troveranno alle 8.30 e alle 10.30 la cerimonia sara' conclusa. Abbiamo affrontato la questione nel Cosp e penso che non ci saranno problemi". Per Paolo Ricci, il presidente della Floriagafir, chiamato in causa dall'emittente radiofonica per tracciare un bilancio della collaborazione pluriennale con la comunita' musulmana fiorentina, "sono persone bravissime che lasciano l'impianto pulitissimo, per cui andiamo avanti. Tutti promettono loro grandi spazi ma poi sono sempre costretti a venire in viale Malta". (DIRE)