Commercio: domani al via i saldi invernali

Tutto pronto nella Land of Fashion Valdichiana Outlet Village

FIRENZE – Iniziano domani, giovedì 5 gennaio, i saldi invernali. Lo ha deciso la Giunta regionale con una delibera approvata lo scorso 15 novembre 2016 che stabilisce il calendario delle vendite di fine stagione per l'anno 2017. I saldi dureranno 60 giorni, fino al prossimo 5 marzo 2017.

Tutto pronto nella Land of Fashion Valdichiana Outlet Village per l’avvio dei Saldi invernali: “Saranno quattro giorni molto intensi, complice il week end lungo dell’Epifania– dichiara il Center Manager Riccardo Lucchetti – che ci indicheranno l’andamento di questa stagione di saldi. Intanto è nostro compito prepararci al meglio per un prevedibile, importante aumento di visitatori”. Al Valdichiana Outlet Village di Foiano della Chiana (Ar), proprio per far fronte al forte incremento di presenze, è stato previsto il rafforzamento di tutte le componenti, dal servizio parcheggio per gli automobilisti, fino all’accoglienza dell’Info Point, con l’aumento di addetti impiegati: “Agli abituali vantaggi dal - 30% fino al - 70% sul prezzo outlet, i nostri 130 Punti Vendita applicheranno, dal 5 gennaio, ulteriori ribassi, per uno shopping di qualità ancora più vantaggioso – continua Lucchetti – e si tratta di un periodo particolarmente favorevole per gli acquisti, che richiamerà migliaia e migliaia di visitatori e turisti, a passeggio o in vacanza per il ponte dell’Epifania”. Si prevedono arrivi dalla Toscana (in particolare dalle province di Arezzo, Firenze, Siena e Grosseto), ma anche da Lazio, Umbria, Marche ed Emilia Romagna, cui si aggiungeranno i turisti organizzati in camper (per i quali è previsto un apposito spazio di sosta) e coloro che hanno le strutture ricettive e gli agriturismo del territorio per la loro vacanza. Sarà ancora possibile, per l’intero week end, approfittare della pista da pattinaggio su ghiaccio in Piazza Maggiore, un inedito per Valdichiana Outlet Village, ma molto frequentato e apprezzato, soprattutto dai più giovani. “Sarebbe un grande risultato per noi – conclude Lucchetti – confermare, o addirittura migliorare, in questo nuovo anno, la terza posizione assoluta tra i Factory Outlet Centres più visitati in Italia nel 2016 (fonte Urbistat) e sicuramente il periodo dei saldi contribuirà a dare forte slancio ai nostri numeri, già particolarmente brillanti”.