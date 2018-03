Combatti sul ring la violenza: oggi l'evento della boxe mugellana

Iniziativa con le scuole di Borgo San Lorenzo

Una mattinata che è andata ben oltre le aspettative, quella che si è svolta oggi alle scuole medie di Borgo San Lorenzo, dal titolo “Combatti sul ring la violenza” e che ha avuto come tema la lotta al bullismo e alla violenza di genere. Una lezione-dibattito, organizzata dalla Boxe Mugello e dalla Mugello Boxing Team, che ha avuto come veri protagonisti gli studenti mentre sul ring, allestito per la riunione pugilistica internazionale del pomeriggio tra Italia e Bulgaria, si sono alternati esponenti delle istituzioni, esperti e sportivi.

E' stato così affrontato il problema a 360 gradi, anche con video e slide, con l'unico obiettivo di fornire ai giovani gli strumenti per affrontare le situazioni di disagio sia investe di vittime che in veste di bulli. La giornata ha avuto il culmine con una breve dimostrazione di un allenamento del gruppo giovanile della Boxe Mugello e della Mugello Boxing Team e subito dopo con un breve discorso del campione internazionale Fabio Turchi che ha saputo riscaldare la platea con la sua presenza.