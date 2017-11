CNR occupato a Pisa, precari sul tetto

A poche ore dalla votazione in Senato degli emendamenti alla Legge di Bilancio

Per i precari di Pisa l'occupazione continua sino a quando non otterranno 8.800 stabilizzazioni.

"In queste ore così decisive, non solo per il futuro di 8.800 famiglie ma soprattutto per l'intero mondo della Ricerca pubblica italiana, il CNR occupato di Pisa supportato da USB rende ancor più visibile la sua richiesta per conto di tutti gli EPR, affiggendo un enorme striscione sul tetto dell'edificio principale. A poche ore dalla votazione in Senato degli emendamenti alla Legge di Bilancio, con questo gesto vogliamo dimostrare di essere determinati e pronti a tutto".

Gli emendamenti che prevedono l'assunzione di 8.800 unità di personale sono tuttora ammissibili e saranno oggetto di votazione nei giorni di sabato e domenica. Siamo dunque pronti a mettere in atto tutte le forme di protesta che riterremo necessarie in supporto alle nostre istanze. L'occupazione continua, la lotta non si fermerà sino a quando non otterremo 8.800 stabilizzazioni".