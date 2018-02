Clubbing for Heroes: il ritmo degli anni '80

Presentazione del libro di Bruno Casini al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato e al Teatro della Limonaia di Sesto Fno

La presentazione del libro di Bruno Casini CLUBBING FOR HEROES. Il ritmo degli anni ottanta: fashion e rock’n roll (Zona Editrice) avrà luogo sia al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino il 4 febbraio 2018 ore 20.30, che giovedì 8 febbraio alle ore 18.00 al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato.

Un percorso attraverso una città - Firenze - che in quegli anni visse una sorta di rinascimento rock, un'effervescente rinnovamento delle arti e della cultura, innescato da nuove tendenze e movimenti giovanili d'impronta internazionale e attraverso contaminazioni inedite tra musica, teatro, moda e visual art. L'autore analizza anche i club (come ad esempio il Banana Moon, il Tenax o il Paramatta) che vissero negli anni ottanta una stagione irripetibile, i gruppi musicali come i Liftiba, Diaframma, Kripton, Magazzini Criminali che presero il largo verso avventure musicali indimenticabili e un nuovo tessuto creativo e intellettuale, così ricco da fare invidia alle maggiori città europee. Tutto questo raccontato da un protagonista in un libro che si potrebbe definire “enciclopedico” e ne fa storia a tutti gli effetti.

Bruno Casini

Fiorentino, si occupa da sempre di comunicazione e promozione culturale. Laureato in storia del cinema con Pio Baldelli, è stato negli anni Ottanta tra i fondatori della rivista Westuff e ha diretto per oltre dieci anni – nel capoluogo toscano – l’Independent Music Meeting. Primo manager del gruppo, ha pubblicato In viaggio con i Litfiba. Cronache rock dagli anni Ottanta (ZONA, 2009). Per ZONA ha pubblicato anche Banana Moon (2008), Felici & Maledetti. Che fine ha fatto Baby Jane? (2011), Ribelli nello Spazio (ZONA, 2013) e Sex and the World (2015). Ha pubblicato anche 1975: viaggio in Afghanistan (Catcher, 2006) e curato i volumi Tondelli e la musica (Baldini & Castoldi, 1994) e Frequenze Fiorentine (Arcanapop, 2003).