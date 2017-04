Cinema: il documentario sui Rolling Stones a Firenze e in Toscana il 10 aprile

Il docufilm diretto da Paul Dugdale che porta sul grande schermo il tour in America Latina

Le immagini elettrizzanti del tour latinoamericano dei Rolling Stones saranno protagoniste in 90 cinema d’Italia il 10 aprile con le proiezioni del documentario The Rolling Stones Olé Olé Olé! Viaggio in America Latina di Paul Dugdale(UK, 2016, 105') distribuito da Wanted Cinema. In Toscana il documentario musicale sarà proiettato a Firenze nei cinema Spazio Uno (10 e 11 aprile); The Space Cinema e Uci cinema (di Firenze e Campi Bisenzio). In Toscana uscirà a Grosseto (The Space Cinema) e Livorno (The Space Cinema).

Il documentario di Dugdate segue il tour dei Rolling Stones nei primi mesi del 2016 attraverso dieci città latinoamericane e concluso con un concerto all'aperto all'Avana, Cuba, dove la band si è esibita per la prima volta. Un road movie che celebra il potere rivoluzionario del "rock" in modo divertente e indagatore. Entusiasmanti performance dal vivo si mescolano ad uno sguardo intimo e ravvicinato nel mondo della leggendaria band. Il film racconta il tour, la cultura locale e il legame unico che esiste tra i popoli dell'America Latina e i Rolling Stones e combina le vibranti riprese dal vivo con altre più intime che ci portano nel cuore di uno dei più importanti gruppi musicali del mondo, parte integrante della storia della musica internazionale degli ultimi decenni. Il film è stato proiettato alla Festa del cinema di Roma e alla 56/esima edizione del Festival dei Popoli.