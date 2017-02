Chiude e svuota tutto: anche lo Sport

Un punto di riferimento da anni per piazza Alberti

Il tessuto commerciale di Bellariva - Alberti perde un negozio che ha fatto tendenza e fornito abbigliamento sportivo a generazioni di fiorentini.

Dal "toni" scolastico alla maglietta del runner esperto dagli sci per la gita di classe agli attrezzi per la palestra di casa il negozio di piazza Alberti ha resistito ai cantieri per la realizzazione del Parcheggio-Silos ed alle inversioni di viabilita' su via Francesco de' Sanctis compresa la creazione della pista ciclabile che arriva dal ponte a Verrazzano verso Campo di Marte.

Nell'area il commercio ha vissuto alterne fortune dopo una fase di desertificazione acuta sono arrivati negli ultimi mesi la nuova Coop del Madonnone nell'ex Cinema Variety e la conversione dell'ex Ganzaroli in negozi specializzati di Hobby, elettronica e casalinghi mentre si contano nuove aperture di locali.