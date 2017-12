"Chianti a Tavola" 100 ristoratori toscani testimonial del vino Chianti

L'iniziativa si svolge dal 10 al 17 dicembre nei locali aderenti. Inoltre mandando un selfie a tavola, le foto più belle saranno scelte per una mostra

Più di 100 ristoratori toscani accoglieranno i propri clienti con un Chianti. Dal 10 al 17 dicembre si svolgerà infatti l'iniziativa "Chianti a tavola" che posizionerà sulle tavole dei locali toscani che hanno aderito all'iniziativa una bottiglia di vino Chianti docg, un suggerimento per accompagnare una cena con i piatti tipici.

L'occasione è la celebrazione dei 90 anni del Consorzio, dando la possibilità ai ristoratori di diventare primo veicolo di promozione del vino toscano e valorizzando così il legame tra tradizione e territorio.

Un connubio tra vino e cucina, reso possibile dalla collaborazione del Consorzio Vino Chianti con Confesercenti Toscana-Cat e Mèntore-Confcommercio Toscana, con il sostegno del Consiglio Regionale della Toscana, all'interno del programma di Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano prodotti tipici del territorio.

I ristoratori diventano così i primi testimonial del vino Chianti, ma a metterci la faccia non saranno soltanto loro. Tutti i clienti saranno invitati a farsi un selfie a tavola seguendo le istruzioni che trovano su un pendaglio attaccato alla bottiglia e condividendo gli scatti su Facebook o Instagram con l'hashtag #chiantiatavola. Le foto più belle saranno utilizzate per la mostra “A tavola con Chianti 2018”. I ristoranti aderenti saranno riconoscibili da una vetrofania all’ingresso e dai gadget distribuiti dal Consorzio: grembiuli, cavatappi e termometri per la temperatura del vino.

“Vino vuol dire convivialità, ma anche cultura e salute. Sono 90 anni che i vini del Consorzio sono sulle tavole di tutto il mondo - dichiara il presidente del Consorzio, Giovanni Busi - In ogni bottiglia ci sono materie prime di qualità, ma anche la cura e la passione di tanti imprenditori e lavoratori toscani. I 90 anni sono una tappa importante del nostro percorso, che vogliamo celebrare coinvolgendo gli imprenditori locali e le istituzioni per rimarcare il legame con il territorio, che è il nostro valore aggiunto sui mercato internazionali. L’obiettivo di queste iniziative è coinvolgere nell’attività di promozione tutta la filiera produttiva, fino al ristoratore che diventa così primo testimonial della qualità toscana a tavola”.

La lista dei locali aderenti è consultabile sul sito www.chiantiatavola.it