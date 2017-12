Cenerentola Cinese - fiaba d'acqua per adulti e bambini

Installazione-narrazione poetica dal 28 al 30 dicembre a Il Lavoratorio

Finiti i panettoni e le grandi mangiate non sapete come impegnare il pomeriggio con i vostri bambini? Un'idea può essere l'installazione-narrazione poetica “Cenerentola Cinese” in programma da oggi al 30 dicembre presso gli spazi de Il Lavoratorio di Via Lanza 64/A a Firenze in due orari: alle 16 e alle 17.30. L'evento, pensato per bambini a partire dai 2 anni di età ma assolutamente godibilie anche per bambini più grandi ed adulti, prende le mosse dalle origini cinesi della celeberrima storia di Cenerentola, di 700 anni più antica di quella che conosciamo ed abbiamo imparato ad apprezzare attraverso libri di fiabe e lungometraggi animati.

Ye Xian (che significa limite di foglia), infatti, è la protagonista di una “fiaba d'acqua” al cui centro sta una natura fatta di fiumi, di piante, di pesci, per l'occasione ricreati all'interno di uno spazio teatrale che diventa il lontano Oriente proprio dietro l'angolo di casa. In questo scenario da fiaba, Miriam Bardini e Patrizia Mazzoni prima accompagnano adulti e bambini lungo un percorso spazio-temporale fino nella lontana Cina e solo dopo dispiegano il racconto costruendo ogni scena non solo davanti, ma intorno e insieme al pubblico. E così il mondo del racconto avvolge tutti, non fosse altro che per l'ora di durata dell'installazione.

Per informazioni e prenotazioni: http://www.illavoratorio.it/portfolio/una-cenerent...

Elena Elia