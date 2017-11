Al Teatro Puccini di Firenze, martedì 21 novembre ore 20,45 ed in replica sabato 27 gennaio 2018.

MAURIZIO COLOMBI in CAVEMAN L’uomo delle caverne

testo Rob Becker

con band dal vivo

regia Teo Teocoli

La versione italiana diretta da Teo Teocoli, istrione per eccellenza alla sua prima regia teatrale, e interpretata da un sorprendente Maurizio Colombi si afferma come una delle migliori interpretazioni dalla quale hanno preso ispirazione numerose versioni estere, ed è da 4 anni in tournée in tutta Italia.

Questo sguardo preistorico alla battaglia dei sessi è uno studio umoristico che affronta le dinamiche di coppia, spingendo, con forte impronta ironica, sulle incomprensioni tra uomo e donna.

È prima di tutto la capacità di ‘identificarsi’ nelle storie che scatena le risate della gente.

Il testo originale, scritto da Rob Becker è frutto di tre anni di studi di antropologia, preistoria, psicologia, sociologia e mitologia, diventando, dopo 2 anni e 702 performance, il monologo di più longevo nella storia di Broadway.

MAURIZIO COLOMBI

Attore, cantante lirico, autore musicale e regista, interprete in decine di commedie di prosa e musicali, alterna l’attività di attore a quella di regista ed aiuto regista. Dopo il diploma all’Accademia dei Filodrammatici di Milano intraprende la carriera teatrale nella Compagnia Stabile di Ernesto Calindri. Alterna l’attività d’interprete drammatico con quella di tenore lirico al Teatro Verdi di Milano. Nel 1994 in Francia cura un seminario musicale e drammatico su Federico Fellini da cui realizza lo spettacolo Strade. Nel 1995 è il protagonista di Le notti di Cabiria spettacolo musicale, tratto dall’omonimo film di Fellini.

Nel 2000 è regista associato con il coreografo Franco Miseria. Pubblica il saggio Parola e movimento sul quale tiene seminari teatrali e stage. Nel 2005 fonda la società Teatro delle Erbe Produzioni dando vita ad un centro di produzioni dedicato agli allestimenti tecnici, scenografici,audio e luci e spazio prove.

Èinoltre regista di Peter Pan il Musical, lo spettacolo record diincassi nella stagione teatrale2006/07 in Italia. Nel 2007 èregista dello spettacolo I Gormiti.Nel 2009 firma la regia di We Will RocK You il Musical dei Queen.

Nel 2010 cura la regia del musical Heidi e La Divina Commedia. Nel 2011 porta lo spettacolo Caveman nei più importanti teatri italiani, cosi come al Teatro Puccini per ben 10 repliche.

Nel 2012 collabora con Tullio Fegiz, noto critico musicale, firmando la regia dello spettacolo Io odio i talent show. Dal 2013 firma le regie di: Cotton Club, I Promessi Sposi, Dante’s Musical, Manzoni Derby Cabaret, Othello, Cavewoman.

Nel 2014 firma la regia di Rapunzel il musical con Lorella Cuccarini, in cartellone al Teatro Verdi nella stagione 2015-16, fino all’ultimo successo, nuovamente interpretato da Lorella Cuccarini, La Regina di ghiaccio, nel nostro cartellone dal 26 al 28 gennaio.

Lo spettacolo è in ambito della XX Stagione Teatrale del TEATRO VERDI di Firenze.





PREVENDITA BIGLIETTI

CASSA del TEATRO VERDI Via Ghibellina 97 – Tel 055-213496

Orario di apertura: da lunedì a sabato 10.00/13.00 e 16.00/19.

BOX OFFICE Via delle Vecchie Carceri, 1 (complesso Le Murate) - Tel.055.21.08.04 / Fax 055.74.72.058 Orario di apertura da lunedì a venerdì 10.00/ 19.00 – sabato 10.00/ 14.00

ONLINE www.teatroverdionline.it

Biglietti da € 20,70 a € 25,30 (comprensivi di prevendita)