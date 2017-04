Carta Pegaso, rinnovo gratuito anche per il 2017

Anche per l'annualità 2017 la Carta Pegaso verrà rinnovata in maniera automatica e gratuita

La Giunta regionale toscana approva una delibera nella quale si stabilisce che, come già avvenuto negli anni dal 2014 al 2016, anche per l'anno in corso la Carta Pegaso sarà rinnovata senza il contributo di 6 euro ogni 3 anni originariamente previsto.

La Carta Pegaso è necessaria per poter acquistare l'abbonamento Pegaso, cioè l'abbonamento intermodale a tariffa ridotta pensato dalla Regione Toscana per venire incontro alle esigenze di chi utilizza quotidianamente più mezzi di trasporto pubblico.

I pendolari ai quali la Carta scade nel 2017 dovranno ugualmente recarsi nelle biglietterie delle aziende di trasporto interessate per rinnovare la tessera, ma il rinnovo verrà fatto senza chiedere alcun contributo.

"E' un piccolo aiuto - ha detto l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli – e un segno della nostra attenzione, per mostrare nei fatti che la Regione è dalla parte delle famiglie e che incentiva l'uso del mezzo pubblici".

Si ricorda che gli abbonati Pegaso in Toscana sono quasi 20.000 e che la Carta offre la possibilità di accedere con tariffe scontate e con un unico abbonamento ai servizi di tpl su ferro (Trenitalia e Tft), su gomma e via traghetto (Toremar).

"Le informazioni che ci arrivano dagli abbonamenti Pegaso - ha aggiunto l'assessore - sono molto importanti per la Regione, perchè ci mostrano i percorsi fatti quotidianamente dai pendolari, aiutandoci a programmare i servizi in maniera più efficace e rispondente alle reali esigenze del territorio. Grazie alla App. che abbiamo recentemente lanciato e al sito muoversi in Toscana, ci siamo anche ulteriormente attrezzati per favorire l'interscambio di informazioni con l'utenza, al fine di migliorare il servizio".

Per maggiori informazioni su Carta Pegasoclicca qui, oppure contatta il numero verde tpl 800570530

Elenco rivenditori Carta Pegaso