​Cantieri di Pisa: proposta di acquisto di un gruppo estero

Si è svolta oggi a Pisa, presso il Centro per l'impiego, una riunione convocata dalla Regione Toscana per i Cantieri di Pisa

All'incontro hanno partecipato Gianfranco Simoncini, consigliere del presidente Rossi per le questioni del lavoro, il sindaco di Pisa Marco Filippeschi e i rappresentanti dell'azienda e dei sindacati.

L'azienda ha dato informazione che non presenterà il piano concordatario e che quindi si dovrebbe procedere alla nomina di un curatore fallimentare. Allo stesso tempo ha anche informato che il 6 dicembre scorso è stata formalizzata una proposta di acquisto del ramo d'azienda dei Cantieri di Pisa presentata da rappresentanti di un gruppo estero del settore della nautica e sostenuta da un deposito cauzionale adeguato, che prevede un piano di rilancio industriale nel quale è stato ipotizzato anche l'affitto del ramo d'azienda.

Questa offerta vincolante è importante perché si aggiunge ad un'altra offerta presentata per i Cantieri di Savona da un altro gruppo, il che potrebbe favorire tempi molto brevi nello svolgimento della gara da parte del curatore fallimentare per dare continuità alla stessa società con due nuove ragioni sociali.

Simoncini, nell'esprimere l'auspicio che tutto ciò possa andare a buon fine in tempi rapidi per salvaguardare una realtà storica della nautica italiana come i Cantieri di Pisa, ha inoltre informato che mercoledì 20 dicembre di dovrebbe tenere una riunione al Mise per fare il punto su tutto il gruppo Mondo Marine.