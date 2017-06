​Quarta edizione del Festival della musica e della buona birra che si terrà nella bellissima cornice del Parco di Villa Montalvo a Campi Bisenzio in provincia di Firenze!

Un calendario importante per questa nuova edizione che vede cinque main event con artisti di rilievo nazionale........FRANCESCO SARCINA, SUD SOUND SYSTEM, TIROMANCINO, DIROTTA SU CUBA, FRANCESCO GUASTI.

Immancabile per il terzo anno consecutivo la serata del CIRCO NERO!

Ampio spazio anche allo Street Food con i migliori piatti della nostra terra.......Carne alla Brace, Pizzeria, Spaghetteria, Piadineria Romagnola........e inoltre, Paella, Hamburger, Gelateria, Creperia e tanto tanto altro!!!



Saranno presenti 29 attrazioni per grandi e piccini........le migliori giostre vi stanno

aspettando!!

Grande novità di questa edizione il Mercatino Artingegno con 30 banchi per tutti i

gusti........Abbigliamento Vintage, Bigiotteria, Prodotti in Canapa, Articoli per Bambini, il tutto animato da Giocolieri, Mangiafuoco!



Vi aspettiamo dal 15 Giugno al 2 Luglio tutte le sere!!! Potete consultare il programma completo degli eventi sulla pagina Facebook Campi Beer Festival 2017.