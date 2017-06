​Calciomercato, duello tra Juventus e Barça per Bernardeschi

Tra Juve e Inter spunta il Barcellona

Secondo Agipro, Agenzia di Stampa Giochi e Scommesse i blaugrana irrompono nella caccia a Federico Bernardeschi e anche in quota la pista catalana riapre i giochi sulla prossima squadra dell’esterno viola.



Il Barça - fino a qualche giorno fa in secondo piano sul tabellone Snai, che lo ha incluso nel gruppo “altro” - è balzato in cima alla lista, a quota 2,25. Vicinissima la Juve, da tempo con gli occhi puntati sull’attaccante della Fiorentina: l’opzione bianconera, riporta Agipronews, si gioca a 2,50 (era a 3,50 una settimana fa), mentre perde terreno l’Inter, che da prima scelta scivola al terzo posto, a 3 volte la posta.

Rimane invece lontana l’ipotesi Bayern Monaco, a 25,00, alle spalle di Milan e Chelsea (15,00).