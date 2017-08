Buona la prima

Tris dell'Inter alla Fiorentina, nella partita di inizio campionato

Il campionato viola è cominciato a San Siro con una doppietta di Icardi. L'argentino ha sbloccato il risultato su rigore nei primi minuti e poi ha raddoppiato di testa. Perisic nella ripresa chiude i conti. Per i viola solo un palo di Veretout.

L'inizio è da grande per la squadra degli ex, Vecino e Borja Valero: assist al bacio di Nagatomo, Icardi controlla e viene atterrato poco prima di calciare a rete. Per Tagliavento è rigore, il VAR conferma e Icardi trasforma. Sono passati solo cinque minuti e ce ne vorranno solo altri dieci per il raddoppio. Icardi, sempre lui, gira in rete di testa un cross con il mancino di Perisic accorso sulla destra a dare man forte a Candreva. Al venticinquesimo Brozovic scappa in mezzo a due, sul suo 'piattone' dal limite Sportiello devia in angolo. Due minuti più tardi Eysseric trova in area Simeone con un cross e il 'Cholito' impegna Handanovic in tuffo. Si rianima la Fiorentina ma è ancora l'Inter a sfiorare il gol: in contropiede Perisic cerca Icardi, ma a tu per tu con il portiere viola, l'azione sfuma. Poco prima della conclusione del primo tempo il direttore di gara chiede l'ausilio del VAR per un contatto in area nerazzurra: la decisione è favorevole all'Inter e si prosegue senza penalty.

Il secondo tempo ricomincia con un'altra grande occasione per Icardi: sul cross di Candreva il capitano gira a rete sul primo palo, ma ancora una volta è bravo Sportiello a salvare la porta. Al 19° della ripresa entra Joao Mario per Borja Valero. Un minuto dopo Perisic sfiora la rete con un sinistro potente che si spegne fuori di poco. Replica della Fiorentina, sulla transizione Babacar appena entrato impegna Handanovic, bravissimo a stendersi alla sua destra. Alla mezz'ora l'Inter riparte con Joao Mario, ma Gagliardini, pescato da Icardi conclude alto. Un minuto più tardi Veretuout calcia un diagonale sul palo alla destra del portiere dell'Inter. Sul riversamento di fronte Perisic insacca di testa un cross di Joao Mario. Il tre a zero chiude il match.

Inter: Handanovic, Nagatomo, Miranda, Skriniar, D'Ambrosio, Vecino, Brozovic, Candreva, Borja Valero, Perisic, Icardi (cap.) Panchina: Padelli, Gagliardini, Jovetic, Joao Mario, Ranocchia, Ansaldi, Eder, Dalbert, Zinho, Gabigol, Pinamonti

Fiorentina: Sportiello, Tomovic, Astori (cap.), Vitor Hugo, Maxi Olivera, Sanchez, Veretout, Eysseric, Benassi, Gil Dias, Simeone Panchina: Dragoswki, Cerofolini, Biraghi, Milenkovic, Badelj, Zekhnini, Cristoforo, Hagi, Pezzella, Babacar, Hristov, Bruno Gaspar.