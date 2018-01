Brutta sconfitta casalinga per Pioli

Crollo morale dei viola, che oggi perdono contro la penultima in campionato

Firenze- Finisce 4-1 per il Verona a Firenze, che torna a vincere dopo il successo sul Milan. Segnano nel primo tempo Vukovic (all'esordio) e Kean. Nel secondo tempo lo stesso Kean segna il terzo gol, Gil Dias accorcia ma il primo gol in carriera di Ferrari in Serie A chiude i conti. Ecco le formazioni ufficiali di Fiorentina - Verona.

FIORENTINA: Sportiello, Laurini, Astori, Pezzella, Biraghi, Veretout, Badelj, Chiesa, Benassi, Thereau, Simeone. A disp. Dragowski, Cerofolini, Olivera, Hugo, Sanchez, Milenkovic, Gaspar, Cristoforo, Eysseric, Saponara, Dias, Babacar. All. Pioli



VERONA: Nicolas, Ferrari, Caracciolo, Vukovic, Fares, Romulo, Buchel, Valoti, Matos, Petkovic, Kean. A disk. Silvestri, Coppola, Boldor, Heurtaux, Felicioli, Souprayen, Bearzotti, Fossati, Zuculini, Calvano, Lee, Verde. All. Pecchia