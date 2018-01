Braccialini ha presentato le nuove collezioni

Le nuove linee intitolate "Chic Mountains"

Creatività, innovazione e qualità sono i tre pilastri alla base della collezione Autunno-Inverno 2018-2019 di Braccialini. Lo storico brand fiorentino di pelletteria, entrato a far parte dalla scorsa primavera del Graziella Group, sta vivendo una fase di forte rilancio in Italia e nel mondo, alimentata dall’obiettivo di valorizzare la tradizione del “ben fatto” tipica della storia dell’artigianato italiano coniugata alle tendenze e al gusto delle donne contemporanee. Tutto questo è rappresentato dalle nuove linee di borse dal titolo “Chic Mountains” che, caratterizzate da un’attenta combinazione tra pelli pregiate e metalli di alta qualità con colori e motivi ispirati al periodo invernale, sono state presentate giovedì alla sede di Scandicci in una serata-evento che ha riunito numerosi clienti e buyers provenienti dai vari mercati. Le linee Autunno-Inverno 2018-2019, mostrate in anteprima, saranno distribuite nei prossimi mesi in centinaia di negozi mono-marca e multi-marca, in una rete di vendita che sta crescendo e in una sempre più forte sinergia con i gioielli realizzati dall’aretina Graziella.