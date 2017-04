Bagno a Ripoli: 700 atleti da tutta Italia alla 1^ Ecomarathon

Ieri la manifestazione podistica

Quarantadue chilometri immersi nella bellezza di Bagno a Ripoli, in mezzo agli ulivi e storiche ville, tabernacoli e meraviglie di un territorio straordinario. Settecento atleti in arrivo dalla Toscana ma anche da quaranta province di tutta Italia e dall’estero per una corsa che ha unito sport, ambiente e cultura.

Sono i numeri della prima edizione di Ecomarathon che si è svolta ieri con tre percorsi competitivi da 42, 28 e 14 km, e una passeggiata aperta a tutti. Un successo per gli organizzatori e i partecipanti.

I runners, partiti di prima mattina dal circolo ACLI di Grassina, hanno corso su e giù per le colline del territorio di Bagno a Ripoli toccando la Fonte della Fata Morgana, San Martino ai Cipressi, Lappeggi, Fonte Santa, il Bigallo, Baroncelli e tanti altri luoghi carichi di storia e di bellezza.

"Un ringraziamento - dice il sindaco Francesco Casini, fra i partecipanti alla corsa di 14 km - agli organizzatori, il Gruppo Podistico Fp Grassina e EChianti.it, le associazioni e gli sponsor che hanno collaborato e lavorato sodo per raggiungere questo primo traguardo. L'appuntamento è al prossimo anno con una manifestazione che ha tutte le carte in regola per crescere e diventare un punto di riferimento per gli amanti del trail".



Di seguito i nomi dei primi classificati ai tre percorsi competitivi:



Ecomarathon 42 km



Uomini

D'INNOCENTI MARCO ASD TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI

ROSSI BERNARDO ASD TRAIL DEI MONTI SIMBRUINI

POLI GIANNI POL. A.S.D. 29 MARTIRI

Donne

BIGNARDI ANTONELLA POL. LE COLLINE

PETRENI GIULIA IL PONTE SCANDICCI A.S.D. PODISTICA

ZINI FEDERICA ASS. POL. SCANDIANESE

28 Km Corri in Fontesanta

Uomini

BARONCINI LUCA CARICENTRO

MENGONI ALESSIO POL. SANT'ANDREA

MASINI GIOVANNI CARICENTRO

Donne

MIGLIORI MICHELA A.S.D. RUNNERS BARBERINO

BELARDINI ELISABETTA CRAL NUOVO PIGNONE

ANGELI CHIARA G.S.IL FIORINO

14 Km alla Fonte della Fata Morgana

Uomini

DONYA STEPHEN AICS ACCOGLIENZA SOLIDALE

PIETRUCCI FEDERICO G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA

DOMMI ALESSANDRO NRT FIRENZE ASD

Donne

FOSCHINI ERIKA FIESOLE POL. ASD

PARRINI ELISA POL. OLTRARNO ITA

DEL BRAVO COSTANZA RUNCARD