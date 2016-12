Autostrade: stanotte viabilità interrotta sulla Panoramica dell'A1 Milano-Napoli

Per lavori di pavimentazione

alle ore 22:00 di questa sera, mercoledì 21 dicembre, alle ore 06:00 di domani, giovedì 22, sarà chiuso il tratto della A1 Milano-Napoli Panoramica compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima e Rioveggio, verso Firenze, per lavori di pavimentazione. La stazione di Rioveggio sarà chiusa, nello stesso orario, in entrata verso Firenze ed in uscita per chi proviene da Bologna. Si consiglia, a chi è diretto a Firenze, di percorrere la A1 Direttissima. In alternativa all’ingresso in A1 Panoramica, si potrà percorrere la Direttissima, uscire alla stazione di Badia ed immettersi sulla viabilità esterna, con rientro a Pian del Voglio in direzione di Firenze.