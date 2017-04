Artigianato e Agricoltura alla Cooperativa di Legnaia,

Appuntamento sabato 22 Aprile al Centro Commerciale della Cooperativa di Legnaia, in via Baccio da Montelupo 180

A Firenze è in programma il secondo evento targato Confartigianato Firenze/Legnaia. Dopo il successo della giornata di sabato 8 aprile scorso, con la presentazione della card Legnaia-Confartigianato, si svolgerà “Artigianato a Legnaia”.

In tale occasione, per l'intera giornata, saranno presenti stand di artigiani locali: ARS - Oshibana (composizioni artistiche su carta e tela con fiori pressati), Foglia Firenze 1935 (argenteria), Mondo vetro (vetreria artigianale), Polistampa (casa editrice), Alessandra Poggi (articoli regalo), Stefania Romano (bigiotteria), Elena Tricca (grafica). Oltre agli artigiani sarà presente sia l'esposizione delle piante e dei fiori della Legnaia Vivai ed i giochi gonfiabili per i bambini.

“Un week end, il prossimo – sostiene Carlo Pinferi, Direttore Generale di Legnaia – che sarà dedicato al saper fare dei tanti artigiani toscani e fiorentini. Un momento importante per Firenze e non solo a cui la Cooperativa di Legnaia, assieme a Confartigianato, ha voluto essere presente da protagonista”.

“Ancora un’occasione per promuovere due comparti d’eccellenza che caratterizzano la nostra provincia: l’agricoltura e l’artigianato e con essi l’identità e la cultura del nostro territorio: quella del buono, del bello, del fatto a mano, del vero, del sano e del Km zero” commenta Alessandro Vittorio Sorani, presidente di Confartigianato.