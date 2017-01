Nei cinema toscani la Kenneth Branagh Theatre Company

Dal Garrick Theatre di Londra il capolavoro di John Osborne, diretto da Rob Ashford

9 gennaio 2017– Martedì 10 e mercoledì 11 gennaio alle 21.00 in alcuni cinema italiani sarà proiettata la messa in scena della Kenneth Branagh Theatre Company di The Entertainer. La stagione è distribuita nei cinema italiani da Nexo Digital con i media partner Sky Arte HD, MYmovies.it e con il sostegno del British Council.

L'opera del drammaturgo britannico John Osborne, diretta da Rob Ashford e interpretata dallo stesso Kenneth Branagh, affiancato da Phil Dunster nei panni di Graham, Gawn Grainger in quelli di Billy Rice, Jonah Hauer-King in quelli di Frank Rice, Crispin Letts come Fratello Bill, Sophie Mcshera a interpretare Jean Rice e Greta Scacchi nei panni di Phoebe Rice. Ambientato nel dopoguerra in Gran Bretagna, il capolavoro di Osborne racconta la storia di Archie Rice, un attore mediocre che non rinuncia al sogno di raggiungere la ribalta. Dopo l’ennesimo spettacolo fallito, Archie progetta un nuovo numero scritturando una giovane ragazza, promettendo di sposarla se il ricco padre accetterà di finanziare la produzione. L’evento, distribuito da Nexo Digital, sarà proiettato in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Tra le multisale UCI che proietteranno Racconto d’Inverno e gli altri appuntamenti con il Teatro di Kenneth Branagh c'è l'UCI Campi Bisenzio.