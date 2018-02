Allerta neve: in Appennino precipitazioni a quote di fondovalle

Prevista neve nel resto del Mugello al di sopra dei 500 metri

Nell'Alto MugellopPreviste nevicate fino a quote di fondovalle con accumuli localmente abbondanti. Nel restante territorio della Città Metropolitana previste nevicate sui rilievi del Mugello a quote generalmente superiori a 500m. Al momento sono in atto precipitazioni nelle zone appenniniche, localmente anche di forte intensità e fino a quote di fondovalle, nei comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio. Personale della Città Metropolitana è impegnato per garantire la percorribilità delle strade di competenza. Nelle prossime ore non si prevedono variazioni per quanto riguarda le precipitazioni e le temperature. Si ricorda l'obbligo dei dispositivi invernali e massima attenzione alla guida.