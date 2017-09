​Allerta Metrocittà di Firenze: attesi temporali forti

Peggioramento da stasera e condizioni di maltempo fino a domani

La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un'allerta meteo, con codice arancio, per rischio idrogeologico idraulico e temporali forti valido dalla mezzanotte di oggi alle ore 13 di domani, sabato 16 settembre, per tutto il territorio della Città Metropolitana di Firenze.

Dalla sera di oggi e fino alla mattina di sabato previsto un peggioramento meteo con locali rovesci e temporali sparsi associati a colpi di vento e grandine.

Dalle ore 18 alle 23:59 di oggi venerdì 15 settembre codice giallo per rischio idrogeologico idraulico e temporali forti per le aree del Valdarno Inferiore e Valdelsa-Valdera.

"Si raccomanda - avverte Angelo Bassi, consigliere della Metrocittà delegato alla Protezione civile - la massima prudenza alla guida nel percorrere i sottopassi e le strade prossime ai corsi d'acqua minori. Potrebbero verificarsi ristagni di acqua, trasporto di detriti in carreggiata e allagamento dei sottopassi".



Codice ARANCIO per rischio idrogeologico idraulico e temporali forti valido dalle ore 00:00 alle ore 13:00 di sabato 16 settembre per tutto il territorio della Città Metropolitana di Firenze. Dalla sera di oggi e fino alla mattina di sabato previsto un peggioramento meteo con locali rovesci e temporali sparsi associati a colpi di vento e grandine.

Dalle ore 18:00 alle 23:59 di oggi venerdì 15 settembre codice GIALLO per rischio idrogeologico idraulico e temporali forti per le aree del Valdarno Inferiore e Valdelsa-Valdera.



La Protezione civile della Regione Toscana ha emesso una nuova allerta meteo (codice arancione) con validità dalla mezzanotte di stasera. Programmato un briefing del presidente Enrico Rossi al Centro funzionale regionale (Cfr) di Pisa, in Lungarno Pacinotti 49.