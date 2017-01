Emergenza freddo: molto vento domani a Firenze

A Livorno, assistenza alla nave Sigma arenatasi ieri. Appello dell’assessore Funaro per coperte e sacchi a pelo per i senza fissa dimora che rifiutano l’accoglienza

Continua, da parte dei vigili del fuoco, l’opera di monitoraggio ed assistenza alle operazioni di disincaglio della nave Sigma, arenatasi ieri a poca distanza dalla costa antistante la località Ardenza, nel comune di Livorno. Il mercantile, di 130 metri battente bandiera della Liberia ed adibito al trasporto di granaglie, si trovava in rada nel porto, quando il mare in burrasca, con venti che hanno raggiunto i 50 nodi, lo hanno sospinto su un basso fondale di fronte alla spiaggia denominata dei “Tre Ponti”. I vigili del fuoco, sotto il coordinamento della capitaneria di porto, è presente con l’unità di comando locale che svolge la funzione di posto di comando avanzato, con personale del nucleo soccorso subacqueo ed acquatico e personale esperto in tecniche S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale). Nella mattinata di oggi, a seguito del miglioramento delle condizioni meteo marine, è iniziata la pianificazione del disincaglio.

Scatterà domani, domenica 15 gennaio, l'allerta vento a Firenze. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso, per la zona di allerta comprendente il Comune di Firenze, il Bollettino di valutazione delle criticità di allerta codice giallo per il rischio vento domani dalle 6 fino alla mezzanotte.

Operatori della viabilità della Città Metropolitana di Firenze hanno lavorato tutta la notte con mezzi spargisale per contenere la formazione di ghiaccio sulla viabilità, conseguenza del rapido abbassamento delle temperature seguito alla pioggia e neve cadute nel pomeriggio. Persistono temperature sotto o prossime allo 0 su tutto il territorio metropolitano per cui nel ricordare l'obbligo delle dotazioni invernali si raccomanda massima prudenza alla guida e di evitare l'uso delle due ruote.

“Continua a fare molto freddo pertanto invito i fiorentini a donare coperte e sacchi a pelo per ‘regalare’ un po’ di caldo ai senza fissa dimora che rifiutano l’accoglienza nelle strutture messe a disposizione del Comune e non vogliono muoversi da dove solitamente stazionano”. A lanciare l’appello è l’assessore al Welfare Sara Funaro che in questi giorni sta seguendo personalmente le attività legate al servizio di accoglienza invernale dei senza fissa dimora. Chi volesse fare delle donazioni può farlo all’Albergo popolare (via della Chiesa, 66), alla Misericordia di Firenze in piazza del Duomo, 20 e alla Croce rossa (Lungarno Soderini, 11). Alla Croce rossa sarà possibile fare consegnare solo la mattina (per informazioni inviare una mail all'indirizzo attivita.sociali@crifirenze.it), mentre alla Misericordia (mail: info@misericordia.firenze.it) e all'Albergo popolare è possibile sia la mattina che la sera. “Finora abbiamo accolto nelle nostre strutture più di 250 persone - ha concluso Funaro - e ringrazio i cittadini che ci hanno scritto e chiamato per segnalare persone per strada in difficoltà. Le porte delle Foresterie Pertini e del Fuligno e dell’Accoglienza Salesiani di via Gioberti in questi giorni sono aperte per tutti, anche per chi non ha con sé i documenti. Nessuno viene rimandato indietro, neanche all’Albergo popolare”.

I consiglieri metropolitani Riccardo Lazzerini e Matteo Palanti, del gruppo 'L'Altra Città', intervengono sul problema del freddo nelle aule dell'istituto Vasari di Figline-Incisa e negli altri istituti superiori di competenza della Città Metropolitana. Hanno puntualizzato una serie domande in un'interrogazione rivolta alla Metrocittà per sapere "quale sia stata la temperatura con cui si sono svolte le lezioni il giorno 12 gennaio 2017", "quali altre segnalazioni di freddo negli edifici scolastici siano pervenute all'ente", "quali siano state, eventualmente, le ragioni del freddo e in che modo l'ente abbia posto rimedio".